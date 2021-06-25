В Екатеринбурге велосипедисту после столкновения с автомобилем оторвало ухо

С травмами велосипедиста госпитализировали в 23 больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ДТП накануне ночью, 24 июня, серьезно пострадал велосипедист. Мужчина переезжал дорогу на зеленый сигнал светофора возле дома на Малышева, 132, когда на него наехала иномарка.

- Водитель автомашины Toyota Corolla, двигаясь по улице Мира со стороны Ленина, совершая разворот на зеленый сигнал светофора на Малышева Малышева, допустил наезд на велосипедиста, который, не спешившись, пересекал регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомашины, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Велосипедист во время столкновения с автомобилем получил серьезные травмы – мужчине буквально оторвало ухо. С предварительными диагнозами «травматологическая ампутация ушной раковины» и «перелом челюсти» его госпитализировали в 23 больницу.

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