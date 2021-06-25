Монеточка перенесла первую в своей жизни операцию

Фото: instagram.com/monetochkaliska

Певица из Екатеринбурга Елизавета Гырдымова поделилась в Instagram с подписчиками фото из больничной палаты. Монеточка написала, что перенесла первую в жизни операцию и ничего не выкладывала, так как «дико боялась этого процесса».

- Я не хотела думать и представлять. Не все было так страшно, я крепенько уснула и ничего не поняла, - написала певица.

Какую именно операцию она перенесла певица не уточнила. Монеточка также пожелала своим фанатам никогда не болеть, а если и болеть - то быстро выздоравливать.

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