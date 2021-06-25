В Екатеринбурге должник, чтобы вернуть арестованную «Газель» выплатил 8 миллионов

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы и сотрудники ГИБДД во время рейда арестовали «Газель», владелец которой накопил серьезные долги. Мужчина не оплатил 56 штрафов ГИБДД на сумму 44 000 рублей, а также не выплачивал налоги, сборы и кредиты.

- Судебные приставы составили акт о наложении ареста на имущество должника - грузовой Газели. Автомобиль был направлен на ответственное хранение в специализированную организацию. Должнику было разъяснено, что если он в ближайшее время не погасит задолженность, автомашина будет передана на оценку, а в дальнейшем на реализацию на торгах через ТУ Росимущества, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Мужчина не захотел расставаться со своей машиной насовсем и в этот же день выплатил штрафы ГИБДД. А на слудующий расстался с остальными долгами - погасил задолженность по налогам и кредитам. Всего он выплатил 8 миллионов рублей. После этого арест с «Газели» сняли и вернули ее владельцу.