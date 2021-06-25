В нашем регионе о прохождении вакцинации в резюме сообщают 380 соискателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в резюме стали чаще указывать наличие прививки от коронавируса. К такому выводу пришли аналитики российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, проанализировав данные с января по середину июня 2021 года. Анализ показал, что в нашем регионе о прохождении вакцинации в резюме сообщают 380 соискателей, это пятое место среди регионов страны.

- Количество резюме, в которых соискатели сообщили потенциальным работодателям о прохождении вакцинации от COVID-19, с 1 по 22 июня 2021 года по стране в целом достигло рекордных 10,4 тысяч, что в два раза больше, чем в мае, и в пять раз больше, чем в начале года, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

По данным аналитиков, в этом месяце в лидерах по числу упоминаний вакцинации находятся соискатели, ищущие работу в сфере продаж, среди рабочего персонала, в строительстве, ИТ, туризме и HoReCa.

Что касается работодателей, то в Свердловской области с начала года наличие прививки от коронавируса упоминается в 46 вакансиях. Наш регион занимает седьмое место по стране по количеству таких вакансий. По стране, по данным аналитиков, упоминания требований к наличию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести тестирование за счет компании выросли на 58% с начала года.

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