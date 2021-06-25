На Березовском тракте в ДТП пострадал мотоциклист

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Березовском тракте накануне вечером, 24 июня, водитель «Киа Рио» выехал на встречку и столкнулся с мотоциклом. Байкера 1990 года рождения с закрытым переломом предплечья и переломом ноги госпитализировали в больницу.

- По предварительным данным, водитель управляя автомашиной Киа Рио, допустил немотивированный выезд на полосу встречного движения, отвлекся от управления транспортом, и допустил столкновение со встречным мотоциклом Хонда CBR600F, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Госавтоинспекции также рассказали, что за рулем автомашины «Киа Рио» находился водитель 1989 года рождения, водительский стаж которого составляет 4 года.

- Водителям, при движении не следует отвлекаться от управления транспортом, не совершать необдуманные маневры в нарушение Правил дорожного движения. Кроме того, следует быть предельно внимательными к участникам дорожного движения, передвигающимся на мотоциклах, - обратились к автомобилистам в УГИБДД по Свердловской области.

Смотреть видеосюжет ДТП на Березовском тракте 24 июня 2021

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