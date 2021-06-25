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Общество25 июня 2021 6:23

Погода в Екатеринбурге на выходные: 26 и 27 июня будет тепло и дождливо

Публикуем предварительный прогноз погоды на выходные
Ирина ВАЛИШИНА
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В субботу весь день будет моросить дождь, в воскресенье осадки пройдут только вечером

В субботу весь день будет моросить дождь, в воскресенье осадки пройдут только вечером

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозу погоды на выходные, 26 и 27 июня, в Екатеринбурге ожидаются осадки – небольшой дождь пройдет в субботу в течение всего дня и в воскресенье вечером.

Утром 26 июня будет +17 градусов, днем потеплеет до +24, вечером и ночью – вернется 17-градусная температура.

В воскресенье, 27 июня, утром термометры покажут +17 градусов, днем потеплеет до +25, вечером и ночью температура опустится до +18..+16 градусов.