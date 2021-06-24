Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2021 18:37

Известный пианист Денис Мацуев выступит на сцене Свердловской филармонии

Фестиваль артиста пройдет с 26 по 28 июня
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фестивальную команду поддержит Уральский молодежный симфонический оркестр

Фестивальную команду поддержит Уральский молодежный симфонический оркестр

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный российский пианист Денис Мацуев выступит в Екатеринбурге на шестом музыкальном фестивале «Денис Мацуев представляет». Известно, что артист будет выступать на сцене Свердловской филармонии в течение трех дней: с 26 по 28 июня включительно.

В день открытия фестиваля Денис Мацуев представит тех, за кем будущее российского исполнительского искусства. 27 июня состоится сольный концерт музыканта. В финале фестиваля артист выступит с джазовой программой, - сообщают в пресс-службе Свердловской филармонии.

Фестивальную команду поддержит Уральский молодежный симфонический оркестр, с которым Денис Мацуев выступает на известных российских и европейских площадках, и дирижер Алексей Рубин.