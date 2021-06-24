В Первоуральске мужчина разобрал смотровую вышку и сдал ее в металлолом

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Первоуральске 30-летний житель Каменска-Уральского разобрал железную смотровую вышку, чтобы сдать ее в металлолом. Ее использовали для визуального наблюдения за лесами, с целью предотвращения пожаров в районе горы Теплой. Подозреваемый пояснил, что искал подобные металлические объекты с целью демонтажа и получения наживы

- 7 июня в вечернее время с помощью газорезотельного оборудования совершил спил металлических опор вышки и стал нарезать саму конструкцию на отдельные части, для удобства сдачи в пункт приема металла, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Ущерб от действий мужчины составил порядка 130 тысяч рублей. Все вырученные деньги он потратил на личные нужды. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.