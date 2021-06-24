В администрации Екатеринбурга Совет неравнодушных граждан обсудил концепцию переименования улиц

В совет входит 28 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в администрации Екатеринбурга прошло первое заседание так называемого Совета неравнодушных граждан. В него входит 28 человек. Среди них популярные блогеры, журналисты, общественники, режиссеры, музыканты. Одной из первых тем стала концепция переименования улиц. Так, на Совете предложили с помощью экспертов составить список из 300 выдающихся жителей Екатеринбурга, чьими именами затем при желании можно будет называть улицы города.

- Мы хотим определить героев, жителей Екатеринбурга, которые внесли вклад в жизнь города по пятнадцати сферам, - сказал Сергей Плахотин, заместитель главы Екатеринбурга. - Получится список с помощью которого можно будет решать топонимические проблемы.

Сам список с текстами о выдающихся екатеринбуржцах будет размещен на портале, посвященном грядущему 300-летию Екатеринбурга. Его готовит Уральский федеральный университет.