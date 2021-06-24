В Невьянске ветеран добился предоставления нового жилья через прокуратуру

Теперь мужчина ждет, когда ему предоставят новую жилплощадь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске ветерану боевых действий предоставят новое жилье после вмешательства прокуратуры. В ведомстве провели проверку, которая показала, что местному жителю и его семье предоставили жилое помещение, а вскоре его признали аварийным и подлежащим сносу.

Администрация Невьянского городского округа предложила ветерану подписать договор социального найма, по которому ему положено жилище с меньшей площадью, однако это является нарушением.

- Городская прокуратура направила исковое заявление в Невьянский городской суд о возложении обязанности на администрацию предоставить гражданину и члену его семьи жилое помещение площадью не менее ранее занимаемого жилого помещения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В суде требования прокурора удовлетворили, теперь мужчина ждет, когда ему предоставят новую жилплощадь.