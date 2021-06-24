Аукцион должен состояться 1 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для больниц Свердловской области закупят 53 новых автомобиля. Согласно информации, размещенной на портале государственных покупок, на эти цели выделят 46.7 миллиона рублей. Стоимость одного автомобиля составит порядка 890 тысяч рублей.

- К закупке предлагается машина со следующими характеристиками: автомобиль легковой с пятью посадочными местами, механической коробкой передач и полным приводом, - сообщает портал госзакупок.

Аукцион должен состояться 1 июля. Если контракт подпишут, то машины должны доставить в медицинские учреждения не позднее, чем 90 дней с момента соглашения. Автомобили распределят по больницам в 37 городах региона.