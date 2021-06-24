В Екатеринбурге не будут отменять традиционный Крестный ход

В Епархии следят за развитием ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге не собираются отменять традиционный Крестный ход памяти семьи Романовых. Несмотря на пандемию, в Екатеринбургской епархии ориентируются на события прошлого года, тогда главные богослужения проходили с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

- В Епархии следят за развитием ситуации. На данный момент уточняется программа и форматы. При подготовке к Царским дням ориентируемся на опыт минувшего года, - сообщают в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Напомним, в последние дни в Екатеринбурге из-за третьей волны коронавируса массово отменяются многие мероприятия. Например, был перенесен фестиваль Ural Music Night, отменен марафон «Европа-Азия», до лучших времен отложили традиционный Сабантуй.