ЕВРАЗ НТМК внедряет цифровые технологии в организацию перевозок грузов

Фото: Анны Скадовской

На трех железнодорожных станциях ЕВРАЗ НТМК внедрены современные системы автоматики и телемеханики. Затраты на внедрение цифровых технологий в организацию перевозок грузов превысили 100 млн рублей.

На железнодорожных станциях ЕВРАЗ НТМК «Кольцевая», «Бункерная» и «Заводская» установлены микропроцессорная централизация стрелок и сигналов с объектными контроллерами и система счета осей, которые в автоматическом режиме управляют 65 стрелками и 98 светофорами, контролируют занятость железнодорожных путей.

На станциях оборудованы автоматизированные рабочие места дежурного персонала, организован единый центр управления. Сейчас маневровый диспетчер видит сразу три станции одновременно и может удаленно ими управлять. На станциях применена новая технология – горячее резервирование, что предполагает автоматическое переключение основного оборудования на резервное в случае сбоев.

Фото: Анны Скадовской

Система диспетчерского контроля ЕВРАЗ НТМК сегодня включает в себя 12 станций и непрерывно расширяется в рамках единого диспетчерского центра. Она позволяет диспетчерам отслеживать процесс железнодорожных перевозок в рамках всего предприятия и координировать действия различных подразделений. Диспетчеры видят конфигурации станций на мониторе и могут самостоятельно выполнять необходимые действия.

- Автоматизация перевозок способствует повышению безопасности на железнодорожных путях, повышает надежность всей системы, позволяет бесперебойно обеспечивать комбинат необходимым сырьем, автоматизировать процессы и не нарушать перевозки по расписанию, - отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев.

Проекты по обновлению систем автоматики и телемеханики железнодорожного хозяйства ЕВРАЗ НТМК осуществляет научно-производственный центр «Промэлектроника».