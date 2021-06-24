Телефонные мошенники украли полтора миллиона рублей у жительницы Екатеринбурга

Кроме того, заявительницу убедили в отделении банка оформить еще несколько кредитов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники «увели» у 62-летней местной жительницы полтора миллиона рублей. Она обратилась в полицию 22 июня и рассказала, что накануне ей позвонил неизвестная и представилась «финансовым специалистом». На том проводе сообщили, что на женщину пытаются оформить кредит.

Чтобы не потерять все свои деньги, пострадавшей предложили самостоятельно оформить займ, обналичить деньги, а затем отправить их на специальные счета.

- Кроме того, заявительницу убедили в отделении банка оформить еще несколько кредитов на сотни тысяч рублей. После этого заявительница по указанию злоумышленников перевела на неизвестные счета все заемные средства, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется поиск подозреваемых.