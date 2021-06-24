На развитие Нижней Туры будет направлено более 100 миллионов рублей отчислений ЕВРАЗа

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. На развитие Нижней Туры будет дополнительно направлено более 100 млн руб. отчислений ЕВРАЗа.

Трехстороннее соглашение предполагает поддержку следующих проектов:

- благоустройство территории парка имени Артёма, расположенного в поселке Ис;

- ремонт системы водоснабжения и водоотведения в поселках Ис и Сигнальный;

«ЕВРАЗ на протяжении многих лет развивает инфраструктуру уральских городов, и это не только Нижний Тагил и Качканар, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, - За последние три года в Нижней Туре при поддержке ЕВРАЗа построены четыре детские площадки в поселках Большая Именная, Большая Выя, деревне Новая Тура, поселке Платина. Для поселка Ис разработан дизайн-проект благоустройства парка имени Артема, облагорожена дорога на улице 40 лет Октября в Нижней Туре».

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

«Я всегда призываю крупные холдинги, промышленные предприятия вкладывать средства в развитие территорий. И они откликаются на это. Только за пять лет благодаря такому сотрудничеству с холдингом ЕВРАЗ мы построили, отремонтировали социальных объектов на сумму около 11 миллиардов рублей. Так, в Качканаре появился новый спортивный комплекс «Олимп», проводится реконструкция горнопромышленного колледжа. В Нижнем Тагиле строится долгожданный мост через пруд. Соглашение, которое мы подписали сегодня, направлено на развитие посёлка Ис в Нижнетуринском городском округе», — отметил Евгений Куйвашев.

«Благодаря сотрудничеству с ЕВРАЗом мы сможем решить важную для города проблему с обеспечением жителей чистой водой»,- сказал глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок».

Ранее по соглашениям между ЕВРАЗом, правительством Свердловской области и администрациями уральских городов в Качканаре был открыт физкультурно-спортивный комплекс ЕВРАЗ Арена «Олимп», Дворец единоборств «Атлант», лыжероллерная трасса, на базе Качканарского горно-промышленного колледжа создается современный Центр профессиональных компетенций, в котором будут оборудованы мастерские и лаборатории для обучения по методике WorldSkills.

В Нижнем Тагиле строится мост через Тагильский пруд, будет проведена реконструкция горнозаводского музея, построен детский досуговый центр