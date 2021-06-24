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Общество24 июня 2021 15:13

Ремонт трех важных мостов в Екатеринбурге закончат раньше срока

Об этом заявил заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Три моста, из-за ремонта которых в городе затруднено движение, могут открыть раньше срока

Три моста, из-за ремонта которых в городе затруднено движение, могут открыть раньше срока

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мосты, из-за ремонта которых в городе затруднено движение, закончат раньше обещанного срока. Об этом заявил заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

- Хочу заметить, что два важнейших участка - мосты на Бебеля и Блюхера, срок сдачи в эксплуатацию которых 20 июля и 31 августа, соответственно, мы планируем сдать раньше. Первый - в начале июля, по второму подрядчик также постарается ускорить работы и порадовать горожан, - рассказал Алексей Бубнов.

Также он сообщил, что раньше планируют закончить и ремонт Макаровского моста. Вторую часть обещают открыть уже в этом году, при условии, что движение на нем придется полностью закрыть на небольшой период времени.