Более половины пассажиров, посетивших Музей Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге по акции «Эффект «Ласточки», являются жителями столиц соседних регионов

Фото: предоставлено СвЖД

Более половины участников акции «Эффект «Ласточки», воспользовавшихся правом бесплатно посетить Музей Б.Н. Ельцина в первые пять выходных дней июня – гости, прибывшие в Екатеринбург по железной дороге из Перми, Тюмени и Кургана. Доля пассажиров межрегиональных «Ласточек», предъявивших билет на электричку в кассе Ельцин Центра в первые три недели акции, составила в целом около 51%.

В пригородном сообщении в «единоличном» зачете лидером стал Нижний Тагил – пассажиры из этого города составили почти 25% участников акции. Интерес к музею проявили также жители Каменска-Уральского, Кушвы, Шадринска, Катайска, Арамиля. Чаще всего на предложение откликались работающие граждане в возрасте от 20 до 50 лет, многие посещали экспозицию вместе с семьями. Всего с начала акции в ней приняли участие более 200 человек.

Фото: предоставлено СвЖД

Напомним, Акция «Эффект «Ласточки» проводится Свердловской железной дорогой совместно с Ельцин Центром. Для получения бесплатного билета в музей необходимо в период с 1 июня по 31 августа 2021 года совершить поездку на электропоезде «Ласточка» и предъявить билет на поезд в кассе музея. В акции участвуют только проездные документы с указанием мест. Посетить музей бесплатно можно в любое воскресенье лета.

На Свердловской железной дороге пригородные электропоезда «Ласточка» курсируют на направлениях Екатеринбург – Каменск-Уральский, Шарташ – Ревда, Екатеринбург – Серов (через Нижний Тагил и Кушву), Екатеринбург – Шаля (через Первоуральск, Билимбай и Кузино). Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания».

Межрегиональные «Ласточки» выполняют рейсы из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень, Курган и обратно. Перевозчик – Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания».

Фото: предоставлено СвЖД

«Ласточка» – подвижной состав нового поколения. Каждый вагон оборудован климатической установкой, очистка поступающего в салон воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп; они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона.

В салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями здоровья – в составе имеются места для инвалидных колясок.