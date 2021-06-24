В Кольцово после двухлетнего перерыва запустили рейсы в Грецию

Улететь в Грецию из Екатеринбурга можно на рейсе "Уральских авиалиний" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово сегодня, 24 июня после двухлетнего перерыва запустили рейсы в Грецию. Первый самолет Airbus A320 улетел на греческий остров Крит в 14:47 по местному времени. Перелеты в Ираклион возобновила авиакомпания «Уральские авиалинии».

- С 6 июля рейсы планируется выполнять по вторникам. Вылет из Кольцово - в 04:00 местного времени. Продолжительность полета составит более 5 часов, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Напомним, что в Грецию туристы, в том числе и россияне, могут попасть только при некоторых условиях. Для въезда необходимо представить сертификат о прохождении вакцинации «Спутником V», сделанной не позднее, чем за 14 дней до вылета, или экспресс-тест на антитела к коронавирусу, сделанный не ранее чем за 48 часов до прилета.

Если вы не болели коронавирусом и не вакцинировались, то, чтобы отдохнуть в солнечной Греции, нужно будет иметь с собой отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Также за день до прилета в страну туристы должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на специальном сайте, указав свои контактные данные в Греции.