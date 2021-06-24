Завтра в регионе пройдут сильные ливни
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В МЧС Свердловской области вновь предупредили о надвигающейся непогоде. По прогнозу синоптиков, в регионе завтра, 25 июня ожидаются очень сильные дожди, грозы и град.
- В период штормового предупреждения возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах, - предупредили в МЧС по Свердловской области.
Спасатели попросили свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности, в том числе по возможности отказаться от дальних поездок и не прятаться от грозы под деревьями.