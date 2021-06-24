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Общество24 июня 2021 14:32

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В регион вновь придут грозы с сильным ливнем и градом
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Завтра в регионе пройдут сильные ливни

Завтра в регионе пройдут сильные ливни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС Свердловской области вновь предупредили о надвигающейся непогоде. По прогнозу синоптиков, в регионе завтра, 25 июня ожидаются очень сильные дожди, грозы и град.

- В период штормового предупреждения возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах, - предупредили в МЧС по Свердловской области.

Спасатели попросили свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности, в том числе по возможности отказаться от дальних поездок и не прятаться от грозы под деревьями.