Завтра в регионе пройдут сильные ливни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС Свердловской области вновь предупредили о надвигающейся непогоде. По прогнозу синоптиков, в регионе завтра, 25 июня ожидаются очень сильные дожди, грозы и град.

- В период штормового предупреждения возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах, - предупредили в МЧС по Свердловской области.

Спасатели попросили свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности, в том числе по возможности отказаться от дальних поездок и не прятаться от грозы под деревьями.