Какие мероприятия отменили в Екатеринбурге: что известно на 24 июня 2021

В Екатеринбурге почти каждый день список отменных культурных и спортивных мероприятий пополняется новыми брендами. Что отменили - список на 24 июня 2021 года.

Ural Music Night 2021

На недавнем брифинге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил предположения горожан – в Екатеринбурге отменяют фестиваль музыки Ural Music Night 2021. Точнее не отменяют, а переносят на неопределенный срок.

Одним из самых ярких выступлений на «Уральской ночи музыки» должно было стать воссоединение группы Nautilus Pompilius, несколько музыкантов первых составов успели приехать в Екатеринбург – это гитарист Егор Белкин, саксофонист и клавишник Алексей Могилевский и другие.

25 июня, когда должен был пройти музыкальный фестиваль, музыканты примут участие в открытии фотовыставки, посвященной первому музыкальному фестивалю в Свердловской области.

Сабантуй

Роспотребнадзор принял решение отменить празднование Сабантуя в Екатеринбурге и Свердловской области, назначенное на 26 июня 2021 года.

Мероприятия, которое должны были пройти в конно-спортивном клубе «Белая лошадь», перенесено на неопределенный срок.

Общегородской выпускной

Администрация Екатеринбурга, основываясь на ежедневной неутешительной статистике, отменила общегородской выпускной, чтобы снизить вероятность заражения выпускников коронавирусом.

Мероприятие должно было пройти в «Екатеринбург - ЭКСПО». В качестве гостей на празднике изначально ждали рэпера Мота и ведущего Тимура Родригеза.

Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что выпускные можно провести в узком кругу в школах.

Марафон «Европа – Азия»

Из-за пандемии в Екатеринбурге на неизвестный срок перенесли ежегодный забег «Европа – Азия». По словам организаторов, по всей видимости, марафон проведут 7 августа 2022 года.

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