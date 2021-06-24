Работа состоит из 27 заданий с кратким ответом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области школьники впервые сдали ЕГЭ по информатике на компьютерах. До сегодняшнего дня выпускники сдавали по этому предмету только теорию. На экзамене в новом формате школьники должны были показать практические навыки при использование специальных программ.

- Для госэкзамена были специально разработаны задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск. В распоряжении участников текстовый редактор, редактор электронных таблиц и системы программирования на нескольких языках, среди которых С++, Java, C#, Pascal, Python и школьный алгоритмический язык, - рассказали в департаменте информационной политики.

Работа состоит из 27 заданий с кратким ответом, в том числе 10 заданий базового уровня сложности, 13 - повышенного и четыре - высокого. Их заранее выгружают на компьютеры перед приходом выпускников.

В Свердловской области ЕГЭ по информатике в новом формате выбрали 3 863 участника. Отметим, что все работы будут проверяться программой без участия экспертов.