В заповеднике «Денежкин камень» пожар тушат 89 парашютистов-десантников

Фото: отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана»

В природном заповеднике «Денежкин камень» сегодня, 24 июня, локализовали второй пожар. С огнем на площади 120 гектар продолжают бороться вместе с работниками заповедника 89 парашютистов-десантников Федеральной и Свердловской Авиалесоохраны и добровольцы.

- Пожары возникли из-за грозы и находятся в труднодоступной горной местности Вересовый Увал, практически нетронутой деятельностью человека. Для остановки огня двух сложных пожаров в условиях горной тайги вручную проложено более 8 километров минерализованных полос, - рассказали в отделе по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

Сложность тушения заключается в том, что ближайший водоем - река Сосьва находится от пожара на расстоянии нескольких километров. Кроме того, к месту пожара невозможна доставка наземной техники из-за отсутствия дорог в заповеднике.

Напомним, что первый пожар локализовали в заповеднике накануне. Его площадь составила порядка 63 гектаров.