Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 июня 2021 года

Ситуация с коронавирусом в регионе снова ухудшается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 198 новых случаев заболевания коронавирусом, 65 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в Качканаре, Ревде, Каменске-Уральском, Ивделе, Богдановиче, Первоуральске, Красноуфимске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Свердловской области составляет 92 489 человек, из которых 86 233 полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки диагноз снят у 189 человек.

Состояние 357 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 214 из них размещены в палатах реанимации, 161 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 17 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии составляет 3 742 человека.

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