Фото: пресс-служба УГМК

УГМК инвестирует в программу по защите экологии севера Свердловской области 4 миллиарда рублей. Как рассказали в компании, реализация программы рассчитана до 2025 года. Об этом сообщили на встрече АО «Святогор» (предприятия металлургического комплекса УГМК) с общественниками, специалистами администраций Ивделя и Североуральска и депутатами.

Накануне общественники оценили масштаб природоохранной деятельности «Святогора» на севере Свердловской области. Они посетили карьер Ново-Шемурского месторождения, на котором добыча руды ведется в настоящее время, отвалы отработанного Шемурского месторождения и временные очистные сооружения Шемурского месторождения, которые недавно были введены в эксплуатацию после реконструкции.

В итоге работа, которая была проделана и планы по защите экологии были положительно оценены участниками встречи.