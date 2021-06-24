Стало известно, в каких сферах на Урале платят больше всего

Зарплаты на уральских предприятиях растут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскстат раскрыл данные по уровню заработной платы в разных сферах за первый квартал 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области.

Размер среднемесячного заработка на Среднем Урале в период с января по апрель 2021 года составил 44 999 рублей 50 копеек, то есть на 8,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. На крупных и средних предприятиях заработная плата составляет 49 795 рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На первом месте по размеру заработка стоят предприятия в сфере связи и информации, где зарплата наполовину выше (53%) среднестатистической по региону, она составляет 68 661 рублей.

На металлургических предприятиях средняя зарплата выше средней по области на 31%, а в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий – на 28%. На всех предприятиях этих отраслей средний заработок выше 50 тысяч рублей.

Столько же получают и в сфере производства химически веществ и химических продуктов, в области добычи полезных ископаемых и в отрасли электроэнергетики, газовой и паровой отраслях.