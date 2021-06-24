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Происшествия24 июня 2021 9:21

В Екатеринбурге мужчина украл из храма кольца стоимостью больше 195 тысяч рублей

Максима Мамедова отправили в колонию строгого режима
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Украденные кольца принадлежали одному из прихожан храма

Украденные кольца принадлежали одному из прихожан храма

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, укравшему из храма во имя Преображения Господня на улице Походная два кольца стоимостью больше 195 тысяч рублей.

- В один из дней августа 2020 года Максим Мамедов находился в храме во имя Преображения Господня, где под стеклянной витриной одной из икон увидел два золотых кольца, принадлежащие одному из прихожан храма. Мамедов из корыстных убеждений тайно похитил с иконы кольца, после чего скрылся с места преступления, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Чкаловский районный суд признал Максима Мамедова виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Учитывая, что ранее обвиняемый уже был судим суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.