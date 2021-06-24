В Свердловскую область поступит еще 70 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новые поставки вакцины позволят избежать дефицита препарата Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на днях ожидается поставка 70 тысяч доз вакцины от коронавируса. Еще около 40 тысяч доз привезут в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель председателя регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19, вице-губернатор Павел Креков.

Завоз новой большой партии вакцины удалось организовать благодаря взаимодействию нашего министерства здравоохранения с федеральным.

- Мы по поручению губернатора находимся в постоянном контакте с федеральным Минздравом, - рассказал Павел Креков. - Министр здравоохранения региона Андрей Карлов специально был командирован в Москву, чтобы форсировать вопрос поставок.

Вице-губернатор отметил, что новые поставки вакцины позволят избежать дефицита препарата в поликлиниках и прививочных пунктах, который возник в крупных городах региона из-за большого количества желающих привиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Введут ли в Свердловской области обязательную вакцинацию и будут ли штрафовать за отсутствие масок: отвечает губернатор. Евгений Куйвашев рассказал, когда на Урал придет третья волна коронавируса и каких нам ждать ограничений (подробнее)

Евгений Куйвашев: третья волна накроет Свердловскую область недели через две-три. До этого нужно успеть вакцинировать максимальное число уральцев (подробнее)

В Екатеринбурге из-за пандемии закрывают фан-зону ЕВРО-2020. Глава региона заявил, что в Свердловскую область пришла третья волна коронавируса (подробнее)