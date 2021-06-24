На Урале пьяный пассажир поезда бросался чужими документами и оскорблял пассажиров

Успокоить мужчину удалось только сотрудникам транспортной полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале суд рассмотрит уголовное дело пассажира поезда, обвиняемого в хулиганстве. Пьяный мужчина родом из Тюмени устроил дебош во время стоянки пассажирского поезда № 338 «Приобье – Екатеринбург» в мае 2021 года.

- Фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения совершал хулиганские действия, оскорблял пассажиров нецензурной бранью. При осуществлении посадки женщины с ребенком выхватил у проводника их документы и отбросил в сторону, на замечания поездной бригады не реагировал, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Успокоить мужчину удалось только сотрудникам транспортной полиции, которые сняли его с поезда на станции Ивдель-1.Уголовное дело будет рассматривать Ивдельский городской суд Свердловской области.