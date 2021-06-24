На Пермском тракте в ДТП погиб пассажир «Газели»

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На 327 километре трассы Пермь-Екатеринбург, недалеко от Первоуральска сегодня утром, 24 июня, произошло смертельное ДТП. Как рассказали в ГИБДД, водитель «Газели» въехал в фуру. В аварии погиб пассажир «Газели».
- Сотрудники Госавтоинспекции на месте выясняют обстоятельства происшествия, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Также предварительно известно, что в ДТП два человека получили травмы.
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