На Пермском тракте в ДТП погиб пассажир «Газели»

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 327 километре трассы Пермь-Екатеринбург, недалеко от Первоуральска сегодня утром, 24 июня, произошло смертельное ДТП. Как рассказали в ГИБДД, водитель «Газели» въехал в фуру. В аварии погиб пассажир «Газели».

- Сотрудники Госавтоинспекции на месте выясняют обстоятельства происшествия, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Также предварительно известно, что в ДТП два человека получили травмы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb