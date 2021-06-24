В Нижнем Тагиле рабочие начали отставать от графика ремонта моста на Циолковского

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле продолжается ремонт моста на улице Циолковского. Как рассказали в пресс-службе администрации города, вчера на строительную площадку привезли буровую установку, которая начнет бурить отверстия под монтаж опорных свай моста.

- После завершения подготовительных работ для устройства буронабивных свай: подкопки грунта и монтажа оборудования, начнется непосредственное бурение. Всего будет установлено 12 свай, по шесть с каждой стороны, - рассказали в мэрии.

Установку свай должны завершить к середине августа. Однако в администрации отметили, что сейчас рабочие немного отстают от графика.

Напомним, мост был закрыт на реконструкцию 12 мая. Из-за этого изменились схемы движения общественного транспорта и пути объезда на Тагилстрой. Работы по реконструкции планируется завершить к октябрю 2021 года.