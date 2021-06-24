В крупных городах региона не хватает первого компонента вакцины от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поликлиниках и прививочных пунктах Екатеринбурга не хватает вакцины от коронавируса. Как объяснили в оперштабе, это связано с высокой активностью уральцев, желающих поставить прививку. При этом не хватает именно первого компонента вакцины.

- Вакцина распределяется между медицинскими учреждениями всего региона, поэтому в отдельных поликлиниках или прививочных пунктах первый компонент вакцины, действительно, мог подойти к концу, - рассказали в оперштабе.

Также там отметили, что сейчас в Свердловской области имеется запас неизрасходованной вакцины более 30 тысяч доз, и Минздав региона находится в постоянном взаимодействии с федеральными ведомствами по вопросу новых поставок вакцины против коронавируса.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что с 15 по 22 июня в регион поступило 57,9 тысячи доз вакцины. Кроме того, к концу этой недели ожидается поставка «Спутника V» в 20,1 тысячу доз и еще 3240 доз «ЭпиВакКороны».

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