Теплая погода продержится все выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Свердловской области в ближайшие дни. Согласно прогнозу, после прохладного начала недели в регионе значительно потеплеет.

- Во второй половине недели температура воздуха превысит на 2-3 градуса средние многолетние значения: 25-28 июня ожидается ночью 11-16 градусов, днем 23-29 градусов, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Кроме возвращения жаркой погоды в регионе снова обещают дожди с грозами. По прогнозам синоптиков, местами также пройдут грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду.