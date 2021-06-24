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Общество24 июня 2021 6:43

В Свердловской области потеплеет до 29 градусов

Ближайшие дни в регионе будет теплая, но дождливая погода
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Теплая погода продержится все выходные

Теплая погода продержится все выходные

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Свердловской области в ближайшие дни. Согласно прогнозу, после прохладного начала недели в регионе значительно потеплеет.

- Во второй половине недели температура воздуха превысит на 2-3 градуса средние многолетние значения: 25-28 июня ожидается ночью 11-16 градусов, днем 23-29 градусов, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Кроме возвращения жаркой погоды в регионе снова обещают дожди с грозами. По прогнозам синоптиков, местами также пройдут грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду.