В Екатеринбурге сотрудники ППС задержали молодого человека с наркотиками

Оказалось, что вещества являются синтетическим наркотиком мефедрон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали молодого человека, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Подозрительного парня полицейские заметили во время патрулирования микрорайона Пионерский. При виде служебного автомобиля он сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- Сброшенные гражданином свертки обмотанные синей изолентой были в присутствии понятых изъяты, упакованы в пустые конверты и отправлены на экспертизу. Оказалось, что вещества являются синтетическим наркотиком мефедрон, общей массой 2,78 граммов, - сообщают в ГУ МВД России по Свердловской области.

Задержанным оказался ранее не судимый житель 30-летний Екатеринбурга. Данные свертки он пытался сбыть через тайники-закладки.