В Нижнем Тагиле женщина отсудила 100 тысяч рублей за установку несуществующего балкона

Суд частично удовлетворил требования женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местная жительница отсудила у бизнесмена больше 100 тысяч рублей за несуществующий балкон. История началась еще в августе прошлого года, тогда женщине предложили установить балкон в рамках государственной программы. Несмотря на то, что квартира жительницы находится на первом этаже, она согласилась и внесла предоплату в размере 75 тысяч рублей.

Позже тагильчанке рассказали, что для такой постройки необходимо получить согласие с жильцами дома, а также разрешения из различных инстанций. Она обратилась к ИП, с которым был заключен договор, с заявлением об его расторжении и возврате уплаченной суммы, но ей отказали.

- Алевтина подала иск о защите прав потребителя в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Истец просила взыскать с индивидуального предпринимателя 60 тысяч рублей уплаченных по договору, неустойку в размере 60 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд частично удовлетворил требования женщины и постановил взыскать с бизнесмена 100.8 тысяч рублей.