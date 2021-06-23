В Нижних Сергах несколько предприятий накопили миллионные долги по налогам

Погашенную задолженность передали в доход государства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах десять предприятий накопили долги по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам. Как так только это выяснилось, местная прокуратура провела проверку. Оказалось, общая сумма задолженности превышает 1.3 миллиона рублей.

- Наличие у предприятий недоимки по обязательным платежам нарушает действующее федеральное законодательство, государственные и общественные интересы, что является недопустимым, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В адрес директоров предприятий ведомство внесло представления об устранении нарушений налогового законодательства. Погашенную задолженность передали в доход государства