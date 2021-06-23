В природном заповеднике «Денежкин камень» локализовали лесной пожар

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"

В природном заповеднике «Денежкин камень» локализовали один из крупных лесных пожаров, которые действуют на территории. Сообщение о нем было получено 18 июня. Его площадь составила порядка 63 гектаров. Известно, что на месте происшествия работают сотрудники уральской базы авиационной охраны лесов. Сейчас на первом пожаре занимаются окарауливанием.

- Площадь второго пожара, который вспыхнул утром 21 июня, составляет 54,8 гектара. На месте работают 10 сотрудников заповедника, 33 человека Авиалесоохраны. Проложено 1600 метров минерализованной полосы и эта работа сегодня будет продолжена, - сообщают сотрудники заповедника.

Возгорание сотрудники заповедника «Денежкин Камень» обнаружили около Вересового Увала в нескольких километрах от реки Сосьвы, после чего в Североуральске создали оперативный штаб. Причиной пожара мог стать удар молнии во время сухой грозы.