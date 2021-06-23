Под Нижним Тагилом на реке Чусовой погиб подросток

Фото: tagilskyspasatel в Instagram

В ночь на 13 июня в районе камня Омутной на реке Чусовая под Нижним Тагилом погиб 16-летний подросток.

Собеседники издания TagilCity.ru говорят, что погибший молодой человек работал гидом в компании «Штурм», которая организует туры по Чусовой. Подросток и еще два человека приехали на вершину скалы, после спустились вниз, и парень решил переплыть реку.

На другой стороне их ждали трое коллег, до которых гид не доплыл всего с десяток метров. На помощь ему никто не бросился.

- Погибший был ведущим гидом этого сплава, группа пришла в деревню Еква и уехала. Подросток вернулся обратно после сплава. Примерно в два часа ночи три человека вернулись к Омутному, где их не встретили инструкторы организации на катамаранах из-за чего погибший решил переплыть сам и утонул, - TagilCity.ru Николай Евлашин, директор компании «Мир приключений».

Директор компании «Штурм» Андрей Швачко в разговоре с TagilCity.ru заявил, что погибший парень не был трудоустроен в компании. Источник редакции говорит, что несовершеннолетних часто нанимают гидами без трудоустройства.