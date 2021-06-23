В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса отменили Unknown Film Festival

Фото: пресс-служба Unknown Film Festival

В Екатеринбурге четвертый по счету Unknown Film Festival-2021 перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что мероприятие состоится в Ельцин-центре с 25 по 26 июня. Организаторы заверяют, что не собираются отменять его полностью. Чуть позже появится информация с конкретными датами проведения.

- Наша команда долгое время работала над программой фестиваля. Очень грустно, что реализацию наших идей придется отложить на какое-то время. Для всех, кто все равно хочет увидеться с нами в эти выходные, мы приготовили эксклюзивный кинопоказ, - сообщают организаторы Unknown Film Festival.

Планировалось, что в рамках фестиваля пройдет показ больше 60 картин различных жанров от независимых режиссеров. Оценку лент конкурсантов доверили прошлым победителям Unknown Film Festival.

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