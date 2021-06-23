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Общество23 июня 2021 17:10

Строительство трамвайной ветки в Верхнюю Пышму подорожало на 185 миллионов рублей

Постановление подписал губернатор Свердловской области
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Кстати, строительством путей займутся инвесторы из Москвы

Кстати, строительством путей займутся инвесторы из Москвы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цена строительства трамвайной ветки из Екатеринбурга до Верхней Пышмы подорожало почти на 200 миллионов рублей. Постановление об этом подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

— Внести следующее изменение: число «479 041,5» заменить числом «664 041,5», — говорится в документе.

Кстати, строительством путей займутся инвесторы из Москвы. Установкой сообщения между городами займется компания «Трансмашхолдинг». Концессионное соглашение о запуске трамвайной линии было подписано 20 мая.

Соглашением предусмотрено проектирование и строительство современного высокотехнологичного депо в Верхней Пышме, а также приобретение 11 односекционных низкопольных трамваев. Объем инвестиций в проект составит порядка 1,9 миллиарда рублей.