Представители госпиталя Тетюхина, с которого региональные власти требуют 1,4 миллиарда, подали встречный иск

Госпиталь Тетюхина был открыт в 2014 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня Арбитражный суд Свердловской области вернулся к рассмотрению иска, который Корпорация развития Среднего Урала подала к Госпиталю восстановительных инновационных технологий (Далее - ГВИТ, - Прим. Ред.), в народе называемого «госпиталем Тетюхина».

Он был открыт в Нижнем Тагиле в 2014-м на деньги уральского миллиардера Владислава Тетюхина – бывший руководитель титанового предприятия вложил примерно 3,2 миллиарда рублей. Еще 1,2 миллиарда вложило правительство Свердловской области через Корпорацию развития Среднего Урала. Весной стало известно, что областное правительство решило через суд вернуть эти деньги, плюс проценты на них - в целом около 1,4 миллиардов.

Изначально предполагалось, что сегодня суд может принять решение о том, придется ли госпиталю возвращать деньгами те средства, которые выделил регион. Однако заседание началось с того, что представители госпиталя заявили о встречном иске. Они попросили понудить истца к принятию акций - изначально именно ими госпиталь и должен был вернуть региональному правительству долг. Еще на прошлом заседании представители истца заявили, что в акциях госпиталя корпорация более не заинтересована.

Владислава Тетюхина не стало в 2019 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге в суде объявили, что следующее заседание пройдет 8 июля. В качестве третьего лица к нему привлекут Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина - дочернее юридическое лицо Госпиталя восстановительных инновационных технологий.

Отметим, что первое заседание прошло 25 мая. На нем представители госпиталя Тетюхина и Корпорации развития Среднего Урала объяснили суду свои позиции. Так в корпорации отметили, что изначально о возврате выделенных средств именно деньгами речи не шло. Медицинский центр должен был отдать 25% своих акций, но затем госпиталь создал дочернее юридическое лицо, которое и занялось лечением людей (Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина. Далее - УКЛРЦ, - Прим. Ред.). И это вызвало вопросы у региональных властей.

- Долю нам предлагают в одном только «ГВИТ», - прокомментировал представитель Корпорации развития Среднего Урала. – «ГВИТ» убыточен. Из медицинского в «ГВИТ» только мебель. «УКЛРЦ» делает операции. Оно прибыльно.

Представители госпиталя Тетюхина в свою очередь настаивают, что «ГВИТ» владеет и всем комплексом зданий и медицинским оборудованием, а дочернее «УКЛРЦ» было создано, чтобы медцентр сразу мог начать лечение людей после завершения строительства, не дожидаясь, когда стороны юридически согласуют все свои обязательства.

- «УКРЛЦ» является 100% дочкой АО «ГВИТ». Соответственно, приобретая акции в госпитале, истец фактически получает доли в обществе, которое на 100% контролирует дочернее «УКРЛЦ», - добавляют представители госпиталя Тетюхина. - Со своей стороны ответчик готов исполнить свои обязательства и предоставить тот пакет акций, который он обязан передать в рамках заключенного соглашения.