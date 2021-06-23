В Нижнем Тагиле 19-летняя девушка за рулем ВАЗ сбила «на зебре» восьмилетнего мальчика

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле 19-летняя девушка за рулем отечественного ВАЗ-2109 сбила восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по зебре. Инцидент произошел 22 июня вечером на улице Ульяновоской. Ребенка госпитализировали в больницу с закрытой черемно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом головы.

- Первоначально от водителя поступила информация о том, что ребенок — пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте в 50 метрах от пешеходного перехода. На месте происшествия сотрудники ГИБДД опросили очевидцев, провели осмотр автомобиля и нерегулируемого пешеходного перехода, - сообщают в МУ МВД «Нижнетагильское».

Позже девушка заявила, что не заметила ребенка, на которого совершила наезд, и почувствовала удар только после пешеходного перехода. Ранее начинающий водитель в нарушении правил дорожного движения замечена не была, ее стаж вождения составляет менее года.