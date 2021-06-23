В Ивделе в пожаре погиб 15-летний ребенок

Пожар тушили больше восьми часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В три часа ночи 23 июня в городе Ивдель на улице Бажова загорелся большой двухэтажный частный дом. С огнем, который распространился на площади 150 квадратных метров, боролись 17 спасателей при помощи четырех единиц техники. Разбор и проливка сгоревших конструкций завершились только в 11:20.

На месте ЧП спасатели обнаружили тела 54-летнего мужчины и 15-летнего школьника, который воспитывался в приемной семье.

- Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии следственным путем, по данному факту следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Сотрудниками Следственного комитета, в том числе, криминалистами, и полицейскими совместно с МЧС выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, в частности, для выяснения очага и причины возгорания, а также точной причины смерти погибших, - рассказывают в пресс-службе регионального СКР.

Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, семья не состояла на учете в органах системы профилактики. На место происшествия выезжал прокурор города Ивделя Андрей Дульцев.

- Личности погибших мужчины и ребенка сыщики уголовного розыска уже установили. По одной из рассматриваемых версий, ЧП с гибелью людей могло произойти из-за замыкания электропроводки. Впрочем, отрабатываются и другие возможные версии, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых.