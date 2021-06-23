В Екатеринбурге утвердили новый состав градостроительного совета

Алексей Орлов утвердил новый состав архитектурно-градостроительного совета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором утвердил новый состав архитектурно-градостроительного совета. Документ опубликован на сайте администрации города. В нем указано, что цель совета заключается в «повышении эффективности принимаемых решений по вопросам реализации градостроительной политики» и «обеспечении устойчивого развития городского пространства».

В состав градсовета вошли 26 человек. Большинство из них остались из прошлого списка. Однако, согласно документу, из совета исключили председателя думы Екатеринбурга Игоря Володина.

Согласно положению об Архитектурно-градостроительном совете, его основной задачей является подготовка для главы Екатеринбурга рекомендаций.