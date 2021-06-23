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Общество23 июня 2021 13:01

Евгений Куйвашев договорится о выделении денег из федбюджета на восстановление озера Щелкун

К главе региона обратились местные жители
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Губернатор отреагировал на жалобу местных жителей по поводу обмеления озера

Губернатор отреагировал на жалобу местных жителей по поводу обмеления озера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорится о выделении денег из федбюджета на восстановление обмелевшего озера Щелкун. К главе региона обратились местные жители.

- Прочитал, что жители снова бьют тревогу из-за сильного обмеления озера Щелкун. Это и правда красивое и уникальное озеро, которое несколько веков славилось большим количеством рыбы, - рассказал губернатор на своей странице в Instagram. - На Урале нет своего моря, поэтому каждая речка и каждое озеро для нас важны. Особенно те, где люди могут рыбачить или откуда берут воду для хозяйства. Поэтому и проблему озера Щелкун мы попытаемся решить.

Евгений Куйвашев также написал, что год назад он дал поручение министерству природных ресурсов заняться проблемой с озером. Тогда воды в озере стало немного больше, так как специалисты обнаружили искусственную запруду канала и помогли жителям ее убрать. Однако вода в озере продолжает убывать.