Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 июня 2021 года

На Среднем Урале вновь ужесточают масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки зафиксированы 183 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 58 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтвердились у жителей Дегтярска, Каменска-Уральского, Качканара, ЗАТО Свободный, Нижнего Тагила, Карпинска, Первоуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 92 291 человек, из которых 86 044 – полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 174 человек.

По информации на 23 июня 2021 года состояние 367 пациентов оценивается как тяжелое, 208 из них размещены в палатах реанимации, 156 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждены еще 16 случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 725 человек.

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