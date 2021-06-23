В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрасс перекроют несколько участков дорог

В мэрии Нижнего Тагила опубликовали список улиц, которые перекроют из-за ремонта теплотрасс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле администрация города предупреждает горожан о перекрытии для проезда транспорта нескольких участков дорог из-за ремонта теплотрасс.

- Для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов на отрезках дорог будут установлены соответствующие знаки, согласно утвержденной схеме движения автотранспорта, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Сегодня, 23 июня запретят проезд на улице Черноморская на участке от улицы Балакинская до дома № 108 на улице Черноморская. С завтрашнего дня, 24 июня по 20 июля нельзя будет проехать по улице Карла Маркса на участке от улицы Красноармейская до улицы Первомайская. С 21 июля по 15 августа будет перекрыто дорожное движение от дома № 14 по улице Карла Маркса до улицы Огаркова.