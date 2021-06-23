До 5,8% годовых: УБРиР повысил ставки по бизнес-депозитам

Фото: предоставлено пресс-службой Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР)

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут заработать по максимуму — до 5,8% годовых на депозите «Бонусный». Разместить средства можно на срок от 8 до 547 дней, минимальная сумма для открытия – 500 тыс. рублей.

Одним из самых популярных продуктов среди клиентов в прошлом году стал «iДепозит». Он оформляется за несколько кликов в интернет-банке. Разместить деньги на депозите можно на срок от 3 до 180 дней, минимальная сумма – 100 тыс. рублей. А максимальная доходность по нему теперь составляет 5,25%.

«После повышения ключевой ставки, многие банки скорректировали уровень доходности по вкладам и депозитам для своих клиентов. В УБРиР ставки по депозитам для предпринимателей выросли в диапазоне 0,3-0,8 п.п. в зависимости от суммы и срока размещения денег, — рассказала управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина. — Депозит — это простой и понятный инструмент для предпринимателей, которые могут разместить свободные средства в банке и получить дополнительный доход».

Для оформления депозита, необходимо обратиться в ближайший офис УБРиР, который обслуживает юридические лица. Подробные условия можно уточнить на горячей линии службы поддержки бизнеса 8 (800) 700 59 59 или на сайте банка. Онлайн-депозиты могут открыть действующие клиенты в интернет-банке в несколько кликов.