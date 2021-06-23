В Екатеринбурге коммунальщики убирают поваленные ветром деревья

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В Екатеринбурге ураган, бушующий ночью, вырвал с корнем не одно дерево. Некоторые из них упали на припаркованные автомобили, на тротуары и проезжую часть, перегородив горожанам проезд. На уборку поваленных деревьев выехали коммунальщики.

- К утру среды на пульт МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС) поступило 22 заявки о поваленных на проезжую часть и тротуары деревьях, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Большинство этих заявок уже отрабатываются: службы заказчика и дорожно-эксплуатационные учреждения (ДЭУ) оперативно приступили к распилке и устранению мешающих проезду и проходу пострадавших насаждений.

В администрации города пообещали, что в течение дня все поваленные деревья будут убраны. О всех происшествиях, связанных с последствиями непогоды горожан попросили сообщать по телефону ЕДДС: 8 (343) 304-12-12.