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Происшествия23 июня 2021 10:49

Лжеминер, сообщивший об опасном предмете на борту самолета «Самара – Екатеринбург», пойдет под суд

Мужчина опаздывал на рейс
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Мужчина хотел задержать самолет, но попал под уголовное дело

Мужчина хотел задержать самолет, но попал под уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина, который 11 июня 2021 года сообщил по телефону о нахождении опасного предмета на борту самолета, вылетавшего из Самары в Екатеринбург, пойдет под суд.

34-летний житель Самары, находясь в нетрезвом состоянии, опаздывал на рейс, поэтому решил задержать его. Он позвонил и сообщил о возможном нахождении опасного предмета на борту лайнера. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На тот момент борт уже возвращался из Самары в Екатеринбурге, где благополучно приземлился в аэропорту Кольцово. Никаких опасных предметов в самолете не обнаружили. В отношении лжеминера возбудили уголовное дело по части 2 стать 207 УК РФ.