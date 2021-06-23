Гособвинитель запросил 16 лет лишения свободы для обвиняемого в убийстве екатеринбургского адвоката

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Гособвинитель запросил для обвиняемого в убийстве екатеринбургского адвоката Константина Янышева 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Как мы писали ранее, предполагаемым убийцей юриста оказался 49-летний Павел Денисов. Обвиняемый жестоко расправился с адвокатом 6 мая, 140 раз ударив его топором. Тогда мы подробно рассказывали о произошедшем.

- В Свердловском областном суде завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении екатеринбуржца, 1971 г.р. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Также в ведомстве отметили, что свидетели охарактеризовали Константина Якушева как неконфликтного человека, который после употребления алкоголя засыпал. Павла Денисова же характеризуют, как человека, в пьяном состоянии проявляющего агрессию. Обвиняемый не признал свою вину. Оглашение приговора назначено на 25 июня 2021 года.